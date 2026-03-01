US-Superstar in der Schleyerhalle: Body-Alarm Deluxe! Jason Derulo liefert in Stuttgart eine Supershow

LED-Armbänder, die man auch von Taylor Swift kennt, werden munter am Einlass verteilt. Sie werden bei allen kurz vor Showbeginn um 20:40 Uhr gleichzeitig aktiviert, um dann den Abend über in Blau, Orange oder Lila, passend zum Beat, durch die knapp zweistündige Show des US-amerikanischen Weltstars zu leuchten, der in Stuttgart das letzte seiner fünf Deutschland-Konzerte gibt.

Body-Alarm Deluxe bei Jason Derulo Jason Derulo, der bekannt ist für seine markante Selbstnennung am Anfang seiner Songs („Jason Derulo!“), hat am Freitagabend in der Schleyerhalle seine Supershow abgeliefert, bei der eine Sache besonders wichtig ist: Sexyness! Hier gehört‘s einfach dazu. Derulo und seine bis zu zehn Tänzerinnen und Tänzer räkeln und biegen sich auf der Bühne, was das Zeug hält. Alles, inklusive dem Star selbst, ist hier Smoke Show: Body-Alarm Deluxe! Oberkörper frei, der Herr. Klar, dass dann der erste und auch der letzte Song am Abend „Sexy for me“ ist – von der aktuellen EP, mit der der 36-Jährige derzeit auf seiner „The Last Dance“- Welttournee ist.

„The Last Dance“: Jason Derulo in Stuttgart Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Per Einspieler wird in KI-Videos von der Verführung erzählt, eine Schlange zieht durchs Bild, eine Gesellschaft à la „Eyes Wide Shut“ ist zu sehen, ein aufwendiges Bühnenbild mit Glaskabinen und mehreren Ebenen, die sich den Abend über immer wieder verändern. Im Hintergrund erahnt man eine Band, auch wenn viele Elemente der Songs vom Band kommen. Definitiv live sind aber Passagen wie die in der R’n’B-Nummer „Savage Love“, die Derulo in seinem berühmten Falsett singt. Die 39 Songs, darunter Mega-Hits wie „Watcha Say“, „Swalla“ und „Take you Dancing“ werden oft nur angespielt, im Vordergrund steht die starke Tanz-Performance und Choreografie, deren Teil Derulo immer auch selbst ist, was für einen Star seines Kalibers nicht selbstverständlich ist.

Derulo: „Stuttgart is the craziest city in Germany!“

Der Sänger ist am Abend in Redelaune, sagt, wie wichtig Entscheidungen im Leben seien und was der Umgang mit Verlusten für ihn bedeute. Und dann sagt er Dinge wie „Stuttgart is the craziest City in Germany“ und „Talk dirty to me in German“. Später lässt er sich ein Bad in der kreischenden Menge nicht nehmen.

„It’s your turn to sing!“ Jason Derulo in Stuttgart Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Von einer Las Vegas Revue-Show verwandelt sich die Halle zum Dance-House-Event, inklusive zahlreicher Kostümwechsel. Nummern-Girls heben Schilder in die Luft auf denen „It‘s Your Turn To Sing“ steht.

Obendrauf gibt es noch einen Mix aus jeder Menge Pop-Referenzen: darunter Avril Lavignes „Complicated“, das auch auf der neuen EP als Dance-Pop-Track vertreten ist, Einspieler von Nina Simone, Pharell Williams oder House of Pain - als wäre die Musik nie genug. Am Ende dankt er seinen Musikern einzeln, wirkt als wäre der Abend noch lange nicht vorbei – was er ja auch nicht ist - auf dem Programm sind noch zwei Clubbesuche angekündigt: „Shimmy Shimmy yay, Shimmy ya, Swalla-la-la!“

Jason Derulo: Setlist in Stuttgart

Sexy for me

Wiggle

Acapulco

Talk to Crowd

Watcha Say

Marry me

Ta-Ta-Ta

Who hurt you

Swalla

Komasava

Tip Toe

It Girl

Complicated

Riding Solo

Spicy Margarita

Take you Dancing

Jalebi

Savage Love

You & I

In my Head

Don‘t wanna Go home

Love Tonight

Otherside

You DJ, I‘ll drive

Tens

Cheyenne

Breathing

Replay

From the Island

Dame un Grr

Me too

I got a feeling

Trumpets

Talk Dirty

Want to Want me

Sexy for me

Das Konzert am Freitag, 27. Februar, in der Stuttgarter Schleyerhalle war die letzte Show in Deutschland im Rahmen von Jason Derulos „The Last Dance“-Welttournee.