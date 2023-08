1 Die Patch Barracks in Stuttgart-Vaihingen: Bleiben die Soldaten doch alle da? Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Stuttgart - Der US-Kongress will den von Präsident Donald Trump geplanten Abzug 12.000 amerikanischer Soldaten aus Deutschland vorerst blockieren. Die beiden Stuttgarter Kommandozentralen für die US-Truppen in Europa und Afrika sollen nach Trumps Vorstellungen aus der baden-württembergischen Hauptstadt nach Mons in Belgien verlegt werden.