James Van Der Beek ist im Alter von nur 48 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Seine engsten Freunde waren in seinen letzten Tagen an seiner Seite - ihre Abschiedsworte gehen ans Herz. Auch Stars wie Reese Witherspoon trauern öffentlich.
Der "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (1977-2026) ist am 11. Februar im Alter von nur 48 Jahren gestorben. Seine Ehefrau Kimberly Van Der Beek gab die traurige Nachricht auf Instagram bekannt und schrieb, dass er seinen letzten Tagen "mit Mut, Glauben und Anmut" begegnet sei. Der Schauspieler war im August 2023 an Darmkrebs erkrankt und hatte die Diagnose im November 2024 öffentlich gemacht.