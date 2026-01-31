1 Lindsey Vonn bei der Besichtigung der Abfahrt in Crans-Montana am Freitag. Foto: Pier Marco Tacca/AP/dpa

Wie steht's um den Olympia-Traum von Lindsey Vonn? Nach ihrem Sturz am Freitag meldet sich die Amerikanerin erneut zu Wort. Auf das Weltcup-Rennen am Samstag verzichtet sie.











Crans-Montana - Ski-Star Lindsey Vonn kämpft nach ihrem Sturz weiter um einen Start bei den Olympischen Winterspielen in Italien. "Ich gebe gerade mein Bestes", schrieb die US-Amerikanerin bei Instagram. Den Super-G in Crans-Montana in der Schweiz an diesem Samstag müsse sie auslassen, ließ die 41-Jährige wissen. Vonn bereite sich aber weiter auf Olympia vor, zitierte die Nachrichtenagentur AP ihren Trainer Chris Knight.