US-Star auf Deutschlandtour: Will Smith bringt Wolfsburg zum Tanzen – trotz Regens

3 Bevor er zum Blockbuster-Star wurde, stand Will Smith vor allem als Rapper im Rampenlicht – so auch in Wolfsburg. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Wenn Will Smith nach Deutschland kommt, geht es meist um Filme. Diesmal nicht. In Wolfsburg tritt er als Musiker auf und macht die Autostadt zur ganz großen Open-Air-Bühne.











Wolfsburg - Sommerregen, Nostalgie und ein Hauch von Hollywood: In der ausverkauften Autostadt in Wolfsburg hat US-Star Will Smith am Samstagabend rund 9.600 Fans begeistert. Bei etwa 18 Grad und zwischenzeitlichem Regen feierten Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen den 56-jährigen US-Star. Viele trugen Regenjacken oder von der Autostadt verteilte Ponchos.