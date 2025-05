US-Star 2016 brutal überfallen: Kim Kardashian für Aussage zu Überfall in Paris vor Gericht erwartet

1 Kim Kardashian wurde 2016 Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Foto: MICHAEL TRAN/AFP/MICHAEL TRAN

In Paris wird US-Star Kim Kardashian 2016 brutal überfallen, die Täter erbeuten Schmuck in Millionenhöhe. Jetzt sagt der Medienstar vor Gericht im Prozess gegen die mutmaßlichen Täter aus.











Reality-TV-Star Kim Kardashian ist 2016 für die glamouröse Modewoche in Paris, als sie in ihrer Luxusresidenz Opfer eines nächtlichen Raubüberfalls wird. Ganoven bringen sie in ihre Gewalt und erbeuten Schmuck im Millionenwert. Im Prozess gegen die mutmaßlichen Täter wird Kardashian (44) am Dienstag zu einer Aussage erwartet. Wie das Pariser Gericht mitteilte, wird mit einem außerordentlichen Medienandrang gerechnet, wenn der eigens aus den USA angereiste Star am Nachmittag für die Befragung in den Justizpalast kommt.