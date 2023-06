8 Wie in den USA: An fast jedem der Offiziershäuser im Roosevelt Village in den Kelley Barracks wehen die „Stars and Stripes“-Banner. Foto: Caroline Holowiecki

Knapp 500 Personen leben in den Kelley Barracks zwischen Möhringen und Plieningen, etwa sechsmal so viele arbeiten hier. Wie läuft der Alltag am 40 Hektar großen US-Militärstandort?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Möhringen/Plieningen - Carola Meusel dreht Runde um Runde und findet doch keine Lücke, um ihren Wagen abzustellen. „Das ist wie in der Innenstadt“, sagt sie frustriert. Typisch Stuttgart, oder? Jein. Carola Meusel kurvt zwar in der Landeshauptstadt, aber auf US-Gelände. Die Kelley Barracks auf Möhringer und Plieninger Gemarkung werden als einer von fünf Militärstandorten in und um Stuttgart von der US Army Garrison verwaltet. Aber in mindestens einem Punkt gibt es zwischen Schwaben und Amerikanern keinen Unterschied, wie Carola Meusel, die Sprecherin der Standortverwaltung, längst festgestellt hat: Die Autos sind zu groß, und die Parkplätze sind zu wenige.