1 Über der Absturzstelle stand eine riesige Rauchsäule. Foto: AP

Ein Bombenflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg ist im US-Staat Connecticut abgestürzt. Dabei sind mindestens fünf Menschen verletzt worden.

Windsor Locks - Mindestens fünf Menschen an Bord eines Bombenflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg sind beim Absturz des Fliegers in Connecticut verletzt worden. Das Krankenhaus Hartford behandelte die Verletzten am Mittwoch, über ihren Gesundheitszustand konnte ein Sprecher nichts sagen. Er hatte zuvor von sechs Patienten gesprochen. Der Bomber sei bei einem Landeversuch auf dem Bradley International Airport niedergegangen, teilte die Luftverkehrsbehörde FAA mit. Das Flugzeug sei von zivilen Stellen angemeldet und nicht vom Militär geflogen worden. Unklar war die Gesamtzahl der Personen in dem B-17-Bomber.

Ein Feuer mit schwarzem Rauch stieg nahe dem Flughafen auf, Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Airport musste vorerst schließen. Der Flieger gehörte zur Collings Foundation, einer auf Bildung ausgerichteten Stiftung, die in dieser Woche eine Schau mit historischen Flugzeugen an den Bradley International Airport gebracht hatte. Ein Vertreter der Organisation konnte zunächst keine Informationen über den Absturz bestätigen.

Augenzeuge Antonio Arreguin beschrieb, wie er in der Nähe des Flughafens die Explosion hörte. Er habe die Hitze in gut 230 Metern Entfernung spüren können. „Vor mir sehe ich diesen orangenen Feuerball und ich wusste, dass etwas passiert ist. Der Feuerball war sehr groß.“ Minuten nach der ersten Explosion sei es zu einer zweiten, kleineren gekommen. Rettungskräfte seien innerhalb von Sekunden zur Stelle gewesen.