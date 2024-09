US-Sport: Rekordvertrag für Draisaitl: 112 Millionen Dollar bis 2033

Edmonton - Leon Draisaitl hat einen Rekordvertrag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL unterzeichnet. Der deutsche Topstar verlängert seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag bei den Edmonton Oilers um gleich weitere acht Jahre. Dieser Deal bringt dem 28 Jahre alten Nationalstürmer durchschnittlich 14 Millionen Dollar pro Jahr ein. Das teilten die Oilers mit.

Laut Medienangaben wird Draisaitl damit zum am besten bezahlten Eishockeyspieler der Welt. Aktuell ist dies Auston Matthews (Toronto Maple Leafs/13,25). "Es war für mich von Anfang an klar, dass ich gerne in Edmonton bleiben würde", sagte Draisaitl, obwohl der beste deutsche Eishockeyspieler mit den Oilers bislang noch nie den begehrten Stanley Cup als NHL-Meister gewinnen konnte. In diesem Jahr scheiterte er mit seinem Verein erst im Finale an den Calgary Flames.

"Die Stadt lebt und liebt Eishockey. Die Unterstützung der Fans ist außergewöhnlich", begründete Draisaitl seinen Entschluss. Zudem hat der gebürtige Kölner die Hoffnung nicht aufgegeben, in den kommenden Jahren doch noch die begehrteste Trophäe der Welt in Händen halten zu können: "Dazu haben wir eine tolle, über die Jahre gewachsene Mannschaft, in der ich mich sehr wohlfühle und mit der wir große Ziele haben."

"Historischer Tag für die Oilers"

Draisaitl war 2014 als dritter Spieler seines Jahrgangs weltweit gedraftet worden. Seitdem setzt der Sohn des früheren deutschen Nationalstürmers Peter Draisaitl eine Bestmarke nach der anderen. "Dies ist ein historischer Tag für die Edmonton Oilers. Leons Engagement für unser Team, unsere Stadt und die Oilers-Fans auf der ganzen Welt kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden", sagte Oilers-Generalmanager Stan Bowman. "Sein Wunsch, einen Stanley-Cup-Titel nach Edmonton zu holen, steht bei allem, was er auf und neben dem Eis tut, im Mittelpunkt."

Etliche Bestmarken in der NHL

In insgesamt fünf Spielzeiten sammelte Draisaitl jeweils mehr als 100 Scorerpunkte. Dreimal schoss er jeweils mehr als 50 Tore und wurde 2020 bester Scorer der gesamten Liga. Im selben Jahr wurde er zum wertvollsten und besten Spieler der NHL gewählt.

Diese Marken hatte noch nie zuvor ein deutscher Spieler in der NHL erreicht. Als erst zweiter Mannschaftssportler nach dem Ex-Basketballer Dirk Nowitzki war Draisaitl 2020 auch zu Deutschlands Sportler des Jahres gewählt worden.