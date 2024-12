US-Sport: Ehemaliger Football-Star Moss kämpft gegen Krebs

1 Die NFL-Legende Randy Moss hat Krebs. Foto: picture alliance / dpa

Vor einer Woche trat Randy Moss vorerst als TV-Experte zurück. Nun macht der frühere Football-Star in einem emotionalen Video das Ausmaß seiner Erkrankung öffentlich.











Minnesota - Der frühere NFL-Superstar Randy Moss kämpft gegen den Krebs. Der 47-Jährige machte seine Erkrankung in einem Video bei Instagram öffentlich. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich in so einer Situation sein würde, so gesund wie ich dachte, gewesen zu sein", sagte Moss, der nach einer Operation erst am Freitag nach einem sechstägigen Aufenthalt das Krankenhaus verlassen hatte: "Euer Junge ist ein Krebsüberlebender."