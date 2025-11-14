US-Shutdown traf Böblingen: Bund streckte deutschen Angestellten der US-Armee 43 Millionen Euro vor

Der US-Shutdown traf erstmals deutsche Angestellte – auch in der Panzerkaserne Böblingen: Gehälter blieben aus. Welche Maßnahmen ergriffen wurden.
Der Shutdown der US-amerikanischen Regierung, der Anfang Oktober begonnen hatte, wirkte sich auch auf den Kreis Böblingen aus. Denn hier leben viele der rund 28 000 Amerikanerinnen und Amerikaner, die an die US Army Garrison (USAG) Stuttgart angebunden sind. Und auch Deutsche sind auf den verschiedenen Stützpunkten der Army – beispielsweise in der Panzerkaserne in Böblingen – angestellt. Zwar ist mit der Entscheidung über einen Übergangshaushalt der Shutdown nun vorerst beendet, doch die Effekte sind durchaus noch spürbar.