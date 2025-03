US-Schulen in Stuttgart: Trumps Rolle rückwärts kommt in Stuttgart an

Hätte man zuletzt nicht die sich überschlagenden Nachrichten zur Verdüsterung der transatlantischen Beziehungen und zu den Tumulten in Washington zur Kenntnis genommen, hätte man an diesem Morgen in der US-Grundschule in den Robinson Barracks glauben können, alles sei in bester Ordnung: Die Grundschule für Angehörige des US-Militärs und dessen Zivilangestellte im Stuttgarter Norden ist für das Schuljahr 2024 als nationale Blaue-Band-Schule ausgezeichnet worden.

„Außergewöhnliche Leistung“

Das US-Bildungsministerium hat Robinson Elementary die prestigeträchtige Auszeichnung als „2024 National Blue Ribbon School“ für ihre „außergewöhnliche akademische Leistung“ verliehen, als eine von nur drei Pentagon-Schulen weltweit. Genug Anlass also für die kleine Grundschulgemeinde mit ihren 254 Schülern und 22 Lehrern in der Turnhalle zusammen mit den Eltern auf der Zuschauertribüne zu feiern: mit einer Fahnengarde der Schüler, dem gemeinsamen Absingen der Nationalhymne und feierlichen Reden, in denen die akademische Exzellenz der Schule mit dem Bulldoggen-Maskottchen hervorgehoben wurde.

Stolze US-Lehrerinnen in den Robinson Barracks: die Rektorin Lisa Bell (re.) und Shana Tuttle. Foto: Weißenborn

Doch hinter der harmonischen Schulfeier verbirgt sich noch eine andere Realität: Die Erlasse von US-Präsident Donald Trump und die Direktiven seines Verteidigungsministers Pete Hegseth zum Stopp aller Förderprogramme für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion, auf Englisch kurz DEI (Diversity, Equality, Inclusion), haben zu Verwirrung und Unsicherheit unter Lehrern und Bibliothekaren geführt, welche Bücher aus dem Verkehr zu ziehen seien und welche Schülergruppen es nicht mehr geben sollte, sowie zu Protesten von Eltern und Schülern.

Zu den allerersten Demonstranten der Militärschulgemeinde zählten rund 55 Schüler der Patch Middle School, die Mitte Februar zum Besuch von Hegseth in Stuttgart aus Protest den Unterricht verließen. In der vergangenen Woche protestierten erneut Hunderte Schüler an den High Schools in Ramstein, Kaiserslautern und Wiesbaden, wie die Zeitung „Stars and Stripes“ berichtete. Auf Plakaten der Schüler in Ramstein stand „Solidarität in Diversität“ und „Zensur ist unamerikanisch“. Solche Proteste auf US-Stützpunkten sind äußerst selten. Militärangehörige dürfen nur eingeschränkt politisch aktiv werden, ihre Familienangehörigen sind allerdings freier.

Das Pentagon unterhält weltweit 160 Schulen für rund 67 000 Schüler und einige auch auf US-Basen in den USA. In Deutschland sind es 30, darunter fünf in Stuttgart. Die Schülerschaft ist – wie das US-Militär selbst – ethnisch und sozioökonomisch divers. Zum Teil geht das auf die Ursprünge des Pentagon-Schulsystems zurück, das geschaffen wurde für Schüler von Militärfamilien im US-Süden, als dort in den Schulen noch schwarze und weiße Kinder auf getrennte Schulen gehen mussten.

„Unsere Vielfalt nicht unsere Stärke“

Nun also werden in den US-Militärschulen Bücher und Lehrmaterialien überprüft. Und Gruppen etwa für Latinos oder homosexuelle Schüler können nicht länger aktiv werden. Der Verteidigungsminister kritisierte die jahrzehntelangen Bemühungen um mehr Vielfalt wiederholt als spalterisch. „Unsere Vielfalt ist nicht unsere Stärke“, sagte er etwa in einem Interview mit „Fox News“ Ende Januar. „Unsere Einigkeit und unser gemeinsames Ziel sind unsere Stärke.“ In der Stuttgarter Militärgemeinde stoßen die neuen Maßnahmen nicht nur auf Ablehnung. „Fragen der Sexualität gehören nicht in eine Grundschule“, hatte ein weißer Offizier unserer Zeitung gesagt. Und eine schwarze Zivilbedienstete meinte, Amerika sei beim Feiern von Vielfalt zu weit gegangen.

Derweil stellt die Sprecherin der Pentagon-Schulen in Europa den Paradigmenwechsel für die Militärschulen, die von den Konflikten in Bildungsfragen stets abgeschirmt waren, als völlig normal dar: „Jede Administration setzt ihre Vorstellungen um“, so Jessica Tackaberry. Ob jedoch im kommenden Jahr wieder eine der Pentagon-Schulen den renommierten Schulpreis erringen kann, ist unklar. Nicht zuletzt, weil Präsident Trump das US-Bildungsministerium abschaffen will, das ihn vergibt.