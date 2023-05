Das Drama um die drohende US-Staatspleite setzt sich fort, obwohl sich am Mittwoch eine überparteiliche Mehrheit im Repräsentantenhaus für die Anhebung der Schuldendecke abzeichnete. Der Kongress muss den sogenannten „Fiscal Responsibility Act“ bis kommenden Montag in trockenen Tüchern haben, da am 5. Juni laut Berechnungen des Finanzministeriums die Staatskasse leer ist.

Der zwischen dem republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und dem Weißen Haus ausgehandelte Kompromiss hatte am Dienstagabend eine wichtige Hürde in einem Komitee des Repräsentantenhauses genommen, das darüber entscheidet, ob ein Gesetz in das Plenum eingebracht wird. Mit der hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme überstimmten die moderaten Mitglieder die Vertreter des „Freedom Caucus“, die erbitterte Opposition gegen den Deal angekündigt hatten.

Lesen Sie auch

„Kein Republikaner sollte für diesen Deal stimmen. Es ist ein schlechter Deal“, erklärte der im „House Rules Committee“ unterlegene Chip Roy. Der Vorsitzende der rechten Abgeordnetengruppe, Scott Perry, kündigte an, „alles zu tun, das Gesetz zu stoppen und zu Grabe zu tragen“.

Die nächste Hürde wartete auf McCarthy bei der Suche nach einer Mehrheit in der Fraktion. Die Gegner hatten nach Vorlage des Gesetzentwurfs 72 Stunden Zeit, Widerstand zu organisieren. McCarthy benötigte die Hälfte der 222 republikanischen Abgeordneten, das Gesetz am Mittwochabend lange nach Ende des Börsenhandels an der Wall Street im Plenum zur Abstimmung zu stellen. Zwei frühere Verbündete von McCarthy, Nancy Mace aus South Carolina und Wesley Hunt aus Texas, erschwerten die Aufgabe, nachdem sie den ausgehandelten Kompromiss für unzureichend erklärt hatten. „Es streicht die Ausgaben nicht in der Weise, wie es sein sollte“, kündigte Mace ihr Nein zu dem 99 Seiten starken Gesetzesentwurf an.