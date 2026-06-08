US-Schauspieler Eric Dane: Tochter Georgia feiert Middle-School-Abschluss

Erst im Februar verlor sie ihren Vater, jetzt steht sie bei ihrer Middle-School-Abschlussfeier auf der Bühne: Georgia Dane, die Tochter des Schauspielers Eric Dane, feiert einen schulischen Meilenstein.

Eric Danes (1972-2026) Tochter Georgia (14) hat ihren Middle-School-Abschluss in der Tasche. Den Meilenstein feierte ihre Mutter Rebecca Gayheart (54) auf Instagram. "Herzlichen Glückwunsch, Georgia!!! Du hast die Middle School abgeschlossen und ein unglaublich schwieriges Jahr überstanden", schrieb Gayheart. Damit verwies sie auf den Tod von Eric Dane. Der "Grey's Anatomy"-Star war im Februar nach seinem Kampf gegen ALS gestorben. Er hinterließ Gayheart sowie die gemeinsamen Töchter Billie (16) und Georgia.

In ihrem Beitrag lobte Gayheart ihre jüngere Tochter für deren Ausdauer, ihren Willen und ihre Souveränität. "Willkommen in der Oberstufe - ich habe keinen Zweifel, dass du bereit dafür bist. Ich freue mich so sehr für dich!", schrieb sie. Zudem habe Georgia eine Auszeichnung für ihre Leistung im Beachvolleyball erhalten. "Bravo, herzlichen Glückwunsch und ich liebe dich so sehr", gratulierte Gayheart. Zu dem Beitrag veröffentlichte sie ein Foto, das Georgia bei der Zeremonie auf der Bühne zeigt, während ihr eine Sonnenblume überreicht wird.

Eric Danes letzte Worte galten seinen Töchtern

Die Familie hatte im Februar den Tod des Schauspielers bekannt gegeben. "Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS von uns gegangen ist", hieß es damals in einem Statement. In seinen letzten Tagen sei er von engen Freunden, seiner Ehefrau und seinen Töchtern umgeben gewesen.

An Billie und Georgia richtete er sich ein letztes Mal in einem Netflix-Interview, das posthum im Rahmen der Reihe "Famous Last Words" erschien. Darin gab er ihnen vier Lektionen mit auf den Weg: Sie sollen sich auf das Hier und Jetzt fokussieren, ihre Leidenschaft finden, die richtigen Freunde suchen und niemals aufgeben. "Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid mein Ein und Alles. Gute Nacht. Ich liebe euch. Das sind meine letzten Worte", sagte er.

Seine allerletzten Worte wird Eric Dane in seinen Memoiren "My Book of Days: A Memoir in Moments" teilen. Das Buch erscheint im November im Verlag Penguin Random House.