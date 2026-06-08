US-Schauspieler Eric Dane: Tochter Georgia feiert Middle-School-Abschluss

Erst im Februar verlor sie ihren Vater, jetzt steht sie bei ihrer Middle-School-Abschlussfeier auf der Bühne: Georgia Dane, die Tochter des Schauspielers Eric Dane, feiert einen schulischen Meilenstein.
Eric Danes (1972-2026) Tochter Georgia (14) hat ihren Middle-School-Abschluss in der Tasche. Den Meilenstein feierte ihre Mutter Rebecca Gayheart (54) auf Instagram. "Herzlichen Glückwunsch, Georgia!!! Du hast die Middle School abgeschlossen und ein unglaublich schwieriges Jahr überstanden", schrieb Gayheart. Damit verwies sie auf den Tod von Eric Dane. Der "Grey's Anatomy"-Star war im Februar nach seinem Kampf gegen ALS gestorben. Er hinterließ Gayheart sowie die gemeinsamen Töchter Billie (16) und Georgia.