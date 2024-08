US-Schauspieler: Chris Pratt gratuliert Sohn Jack zum Geburtstag

Chris Pratts ältester Sohn Jack ist am 17. August zwölf Jahre alt geworden. Diesen Anlass nutzte der Schauspieler, um seltene Schnappschüsse von seinem Kind zu teilen - inklusive emotionaler Liebeserklärung.

Chris Pratt (45) hat den zwölften Geburtstag seines Sohnes Jack mit einem rührenden Posting auf Instagram bedacht. Auf seinem Account teilte der Schauspieler am 17. August eine Reihe von Bildern, auf denen das Geburtstagskind beim Besuch einer Farm zu sehen ist. "Alles Gute zum Geburtstag für meinen wunderbaren Sohn Jack. Ich danke Gott jeden Tag für dich, du süßer Junge", schrieb er zu den Fotos.

Sein ältestes Kind sei "so klug, lustig, freundlich, nachdenklich, vertrauenswürdig und stark", lobte Pratt weiter. Dass Jack jetzt schon zwölf Jahre alt ist, könne er gar nicht glauben. "Ich liebe dich so sehr, Kiddo", betonte der Hollywoodstar.

Lesen Sie auch

Auf den Schnappschüssen mit Schafen, Kälbchen und Pferden ist Jacks Gesicht stets halb bedeckt. Normalerweise hält sich Chris Pratt mit Fotos von seinem Erstgeborenen komplett zurück, um dessen Privatsphäre bestmöglich zu schützen. Über die schwierigen ersten Lebensmonate seines Sohnes sprach er jedoch schon öfter: Jack kam 2012 ganze neun Wochen zu früh zur Welt und musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen.

Chris Pratts viertes Kind ist unterwegs

Jack stammt aus Chris Pratts Beziehung mit Anna Faris (47). Der "Guardians of the Galaxy"-Darsteller war von 2009 bis 2018 mit seiner Schauspielkollegin verheiratet. Inzwischen hat er mit Katherine Schwarzenegger (34) längst eine neue Partnerin an seiner Seite. Die beiden gaben sich 2019 das Jawort und haben bereits zwei gemeinsame Töchter: 2020 kam Lyla zur Welt, 2022 folgte Eloise.

Im Juli bestätigten Pratt und Schwarzenegger mit einem Posting auf Instagram, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Auf dem Foto strahlt die Tochter von Action-Legende Arnold Schwarzenegger (77) mit einem deutlichen sichtbaren Babybauch in die Kamera.