In einer neuen Doku-Serie erinnert sich Lance Bass an seine Anfänge mit *NSYNC und erzählt, warum seine Mutter zunächst entschlossen war, ihn nicht Teil der Boygroup werden zu lassen.
In der neuen Doku-Serie "Boy Band Confidential" erinnert sich Sänger Lance Bass (46) an die Anfänge seiner Karriere mit *NSYNC. Wie "TMZ" berichtet, erhielt Bass mit gerade einmal 16 Jahren in seiner Heimatstadt in Mississippi den Anruf, der sein Leben verändern sollte: Er sollte für die neu formierte Boygroup vorsingen.