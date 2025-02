US-Sänger und Rapper: Big Ass World Tour: Post Malone macht Halt in Deutschland

Post Malone (29) hat neue Konzerttermine angekündigt. Der US-Sänger und Rapper, bürgerlich Austin Richard Post, wird auf seiner "Big Ass World Tour" im Sommer auch nach Deutschland kommen und zwei Shows spielen. Zudem ist er dieses Jahr bereits als einer der Headliner eines deutschen Festivals bestätigt.

Erst Stadion-Tour, dann Europa-Konzerte

Auf der Tour mit Sänger Jelly Roll (40) als Special Guest wird Post Malone im August zunächst nach Rumänien, Ungarn, Tschechien, Österreich, Polen und Slowakei reisen, bevor er nach Deutschland kommt und am 18. August in Berlin (Parkbühne Wuhleide) und am 5. September in Hannover (Heinz von Heiden Arena) spielt. Dazwischen ist noch ein Stopp in München geplant: Am 30. August wird Post Malone auf dem Münchner Superbloom Festival auftreten, das am Wochenende vom 30./31. August im Olympiapark der Stadt über die Bühne geht.

Im April, Mai und Juni wird der Sänger zuvor mit seiner "Big Ass Stadium Tour" durch Nordamerika touren. Der in Syracuse, New York geborene Musiker veröffentlichte im vergangenen Jahr sein sechstes Studioalbum "F-1 Trillion", das sein erstes Country-Album war. Bei den diesjährigen Grammys war die Platte als "Bestes Country Album" nominiert, musste sich jedoch Beyoncés (43) "Cowboy Carter" geschlagen geben.