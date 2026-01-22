US-Sänger stirbt in Belgien: Tucker Zimmerman und Ehefrau sterben bei Hausbrand

US-Folkmusiker Tucker Zimmerman und seine Frau Marie-Claire Lambert kamen bei einem Brand in ihrem Haus in Belgien ums Leben. Ein Nachbar bemerkte das Feuer und alarmierte die Rettungskräfte, konnte dem Paar aber nicht mehr helfen. Die beiden waren 50 Jahre verheiratet.
