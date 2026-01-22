US-Sänger stirbt in Belgien: Tucker Zimmerman und Ehefrau sterben bei Hausbrand

US-Folkmusiker Tucker Zimmerman und seine Frau Marie-Claire Lambert kamen bei einem Brand in ihrem Haus in Belgien ums Leben. Ein Nachbar bemerkte das Feuer und alarmierte die Rettungskräfte, konnte dem Paar aber nicht mehr helfen. Die beiden waren 50 Jahre verheiratet.

US-Musiker Tucker Zimmerman (1941-2026) und seine Ehefrau Marie-Claire Lambert-Zimmerman (1944-2026) starben am vergangenen Samstag (17. Januar) bei einem Hausbrand in ihrem Zuhause in Belgien. Der Folkmusiker aus San Francisco wurde 84 Jahre alt.

Zimmermans Plattenlabel 4AD vermeldete die Todesnachricht auf Instagram und veröffentlichte ein seltenes Bild des Paares. "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Tucker Zimmerman bekannt. Er und seine geliebte Frau Marie-Claire, mit der er ein halbes Jahrhundert verheiratet war, starben in ihrem Haus in der Nähe von Liège, Belgien."

Weiter schreibt das Label über seinen Musiker: "Geboren als Bryan Tucker Zimmerman in San Francisco während des Zweiten Weltkriegs, hinterlässt er eine außergewöhnliche Sammlung von Schallplatten, Kompositionen, Gedichten und Kurzgeschichten aus seiner 60-jährigen Karriere".

Nachbar wollte Paar retten - erfolglos

"Sein Werk war eine klangliche Autobiografie; eine Hommage an die Menschen, Erlebnisse und Klänge, die seine 84 Jahre geprägt haben", würdigt das Musiklabel Tucker Zimmermans Album "Dance Of Love", das 2024 erschien. 2025 wurde sein letztes Album "Music By River Words By Ear" veröffentlicht. In seiner Neujahrsbotschaft kündigte der Musiker für 2026 an, dass ein weiteres Album bereits gemastert sei.

"Er und Marie-Claire waren wundervolle Menschen, die einander innig liebten und so vielen Menschen Freude schenkten. Wir wissen, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich geehrt fühlen, sie beide gekannt zu haben", so der Post.

Beim belgischen Portal "Sudinfo" berichtet ein Nachbar des Paares, er habe den Brand bemerkt und noch versucht, das Ehepaar zu retten - vergebens. Er habe am Samstagmorgen kurz nach 8 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, nachdem er Rauch bemerkte. Bei der Ankunft der Feuerwehr sei das Haus allerdings bereits voll in Flammen gestanden. "Ich wollte ins Haus gehen, um ihnen zu helfen", aber es sei unmöglich gewesen, so Nachbar Philippe. "Die Rettungskräfte sagten mir, dass sie erstickt sind".

David Bowie war ein Fan

Tucker Zimmermans Karriere startete 1969 mit seinem Debütalbum "Ten Songs by Tucker Zimmerman". Tony Visconti (81) produzierte das Folk-Album. Er arbeitete auch eng mit David Bowie (1947-2016) zusammen. In einem Nachruf auf Facebook schrieb er: "Er war einer meiner ältesten Freunde. David Bowie verehrte ihn." Bowie überschüttete den Künstler im Jahr 2003 mit Lob, als er "Ten Songs" von Tucker Zimmerman zu einem seiner Lieblingswerke erklärte. Im Gespräch mit Vanity Fair sagte er laut "DailyMail": "Der Mann ist meiner Meinung nach viel zu qualifiziert für Folk".

50 Jahre Ehe

Tucker Zimmerman und Marie-Claire Lambert-Zimmerman lernten sich in Rom kennen und heirateten 1975. Ein Jahr später kam ihr Sohn Quanah (49) zur Welt. "Wir sind jetzt schon über 50 Jahre zusammen", schrieb Zimmerman erst kürzlich über seine Frau auf seiner Website. "Sie stand mir in guten wie in schlechten Zeiten zur Seite, bei Stürmen und Windstille, bei Regen, Eis und Hitzewellen. Ohne sie wäre ich nirgendwo auf der Welt, außer vielleicht sechs Fuß unter der Erde. Ihre Liebe zu mir und ihr Glaube an das, was ich tue, sind unfassbar. Sie ist meine Wegweiserin. Sie ist meine Muse. Sie ist meine Fahrerin."