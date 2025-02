US-Regierung: Trump ernennt erzkonservativen Podcaster zum US-Botschafter in Polen

1 Donald Trump ernennt Podcaster Tom Rose zum Botschafter in Polen. (Archivbild) Foto: dpa/Alex Brandon

Ein Podcaster wird künftig als US-Botschafter in Polen vertreten sein. Das kündigte US-Präsident Donald Trump an.











US-Präsident Donald Trump hat den erzkonservativen Podcaster Tom Rose zum Botschafter in Polen ernannt. Trump gab die Ernennung Roses am Donnerstagabend (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social bekannt. Rose hatte mehrfach Kritik an der liberalkonservativen Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk geäußert und sich als Sympathisant der früheren rechtsnationalen Regierungspartei PiS gezeigt.