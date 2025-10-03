US-Rapper: Strafmaß gegen Rapper Sean Combs wird verkündet

Schon seit rund einem Jahr sitzt Sean Combs in New York im Gefängnis. Im Juli wurde er wegen Sexualstraftaten verurteilt. Jetzt soll der US-Rapper sein Strafmaß erfahren.
New York - Im Verfahren gegen den US-Rapper Sean "Diddy" Combs (55) soll heute in New York das Strafmaß verkündet werden. Während die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten anvisiert, fordert die Verteidigung des Rappers eine Höchststrafe von 14 Monaten. Diese hätte Combs, der seit rund einem Jahr in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn einsitzt, bereits größtenteils verbüßt. Die zulässige Höchststrafe wären 20 Jahre.