US-Präsidentschaftskandidatin: Kamala Harris ziert das digitale Cover der Vogue

Bereits zum Amtsantritt als Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten im Januar 2021 widmete die US-amerikanische "Vogue" Kamala Harris (59) ein Cover. Rund einen Monat vor den Präsidentschaftswahlen im November ziert die demokratische Präsidentschaftskandidatin nun das digitale Cover der Zeitschrift für den Monat Oktober.

Das Coverbild wurde von Fotografin Annie Leibovitz geschossen und zeigt Harris in ihrer offiziellen Residenz in Washington, D.C. In dunkelbraunem Anzug und Seidenbluse gekleidet, sitzt die Vizepräsidentin locker auf einem hellblauen Sessel vor einer roten Wand und blickt selbstbewusst in die Kamera. "Die Kandidatin für unsere Zeiten", heißt es dazu.

Im dazugehörigen Interview mit der "Vogue" spricht Kamala Harris unter anderem darüber, wie sie im Juli davon erfuhr, dass Präsident Joe Biden (81) auf seine Kandidatur verzichten würde. Am Morgen des 21. Juli, einem Sonntag, hätte sie Sport gemacht und nebenher eine Kochshow im TV angeschaut, anschließend bereitete sie - noch in Sportklamotten - ein Frühstück für die Töchter ihrer Nichte vor. Dann klingelte das Telefon. Am Apparat war Joe Biden, der ihr mitteilte, sich aus dem Rennen zurückzuziehen und sie als seine Nachfolgerin unterstützen zu wollen. "Das war eine dramatische Wendung für den Tag", schildert Harris.

Noch am selben Tag begann sich Harris auf ihre Kandidatur vorzubereiten. Ihren Ehemann Douglas Emhoff (59), der sich zu diesem Zeitpunkt in Los Angeles befand, habe sie zunächst nicht erreichen können. Später habe sie zahlreiche Personen kontaktiert, um die Kandidatur in die Wege zu leiten. Bis zum Abend seien es rund 100 Anrufe gewesen.

Seither hat sich in nur rund drei Monaten regelrecht eine Bewegung um Kamala Harris' Kampagne entwickelt. Etwa zahlreiche Prominente haben der Demokratin offen ihre Unterstützung ausgesprochen - darunter auch Taylor Swift (34), die im September auf Instagram schrieb, Harris zu wählen.