US-Präsidentenwahl: Der „schwarze Nazi“ macht Donald Trump zu schaffen

1 Donald Trump hat Robinson früher stark gelobt. Foto: dpa/Alex Brandon

Der Skandal um Mark Robinson gefährdet Donald Trumps Sieg im wichtigen Swing State North Carolina. Gerät er so im Rennen um die Präsidentschaft ins Hintertreffen?











Link kopiert



Auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee hatte Donald Trump dem schwarzen Kandidaten für das Gouverneursamt in North Carolina noch den roten Teppich ausgerollt. Beim Besuch jetzt in der Hafenstadt Wilmington im Süden des Bundesstaates wollte er Mark Robinson nirgendwo in seiner Nähe haben. Nicht einmal den Namen des eben noch als „Star“ gefeierten Vizegouverneurs erwähnte Trump.