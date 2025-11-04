Sean "Diddy" Combs soll nach aktuellem Stand im Jahr 2028 aus dem Gefängnis entlassen werden. Der Rapper glaubt offenbar jedoch, dass er schon in wenigen Wochen begnadigt wird.

Kommt der inhaftierte Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs (56) bereits in wenigen Wochen frei? Der Rapper scheint zumindest der Ansicht zu sein, dass er Anfang 2026 von Donald Trump (79) begnadigt werden könnte. Das US-Promi-Portal "TMZ" möchte von anonymen Quellen aus dem Gefängnis, in dem Combs einsitzt, erfahren haben, dass jener genau das im Gespräch mit anderen Insassen behauptet habe. Außerdem soll der 56-Jährige anderen demnach versprochen haben, dass er sich um sie kümmern möchte, sobald er auf freiem Fuß ist.

Keine 50 Monate? Dem Bericht zufolge soll Combs' Lager sich bereits kurz nach der Strafmaßverkündung im Oktober an einen hochrangigen Mitarbeiter im Weißen Haus gewandt haben. Jener finde bei Trump Gehör, wenn es um Begnadigungen gehe. Manche Mitarbeiter hätten demnach dem Präsidenten dazu geraten, Combs nicht zu begnadigen. Ein Insider habe jedoch erklärt: "Trump wird tun, was er will."

Es ist nicht offiziell bekannt, welche Gespräche bisher hinter den Kulissen tatsächlich stattgefunden haben könnten. Trump bestätigte jedoch laut übereinstimmender US-Berichte im Oktober, dass der Rapper um eine Begnadigung gebeten habe. Schon im August war dem Sender CNN bestätigt worden, dass aus dem Umfeld Combs' wegen einer möglichen Begnadigung Kontakt mit der Regierung aufgenommen wurde.

Sean Combs wurde kürzlich in ein Bundesgefängnis in New Jersey, in die Federal Correctional Institution (FCI) Fort Dix, verlegt. Der 56-Jährige war im vergangenen Juli in zwei Anklagepunkten wegen Nötigung zum Zweck der Prostitution schuldig gesprochen worden. Schwerwiegendere Vorwürfe der organisierten Kriminalität und des Menschenhandels wurden jedoch von der Jury fallengelassen.

Im Oktober wurde der Rapper schließlich zu einer Haftstrafe von insgesamt 50 Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine Strafe von mehr als elf Jahren gefordert. Combs saß bereits seit einer Verhaftung im September 2024 in Untersuchungshaft. Diese Zeit wird ihm angerechnet. Laut der Webseite des Federal Bureau of Prisons ist der voraussichtliche Termin für die Entlassung des Rappers derzeit der 8. Mai 2028.