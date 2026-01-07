Trump greift nach Grönland – und für die US-Regierung geht es dabei nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Auf der Arktisinsel wächst die Unruhe.
Im Streit um Grönland sendet die US-Regierung widersprüchliche Botschaften: Das Weiße Haus schließt einen Militäreinsatz zur Annexion ausdrücklich nicht aus, während Außenminister Marco Rubio Berichten zufolge einen Kauf der riesigen Arktisinsel favorisiert. Grönland mit seinen rund 56.000 Einwohnern ist weitgehend autonom, gehört aber offiziell zum Königreich Dänemark.