US-Präsident vor Kongress: Selenskyj ist laut Trump zu Verhandlungen mit Russland bereit

1 Donald Trump hat am Abend (Ortszeit) im Kongress gesprochen. Foto: Getty Images via AFP/ANDREW HARNIK

Donald Trump hat nach eigenen Angaben vor seiner Rede vor dem US-Kongress einen Brief von Wolodymyr Selenskyj erhalten, in dem dieser sich zu Verhandlungen mit Russland bereit erklärt.











US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben vor seiner Rede vor dem US-Kongress einen Brief vom ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj erhalten, in dem dieser sich zu Verhandlungen mit Russland bereit erklärt. „In dem Brief heißt es, dass die Ukraine bereit ist, so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen, um einen dauerhaften Frieden näher zu bringen“, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner Rede vor beiden Kammern des Kongresses. Selenskyj habe sich zudem zur Unterzeichnnung des Rohstoffabkommens mit den USA bereit erklärt.