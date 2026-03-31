Immer wieder teilt der US-Präsident Trump seinen Unmut über Länder, die die USA aus seiner Sicht zu wenig im Iran-Krieg unterstützen - nun poltert der Republikaner erneut.
US-Präsident Donald Trump hat wegen der aus seiner Sicht fehlenden Unterstützung im Iran-Krieg erneut gegen Großbritannien und andere Länder ausgeholt. Alle Länder, die aufgrund der Blockade der Straße von Hormus kein Öl bekommen könnten, „wie etwa das Vereinigte Königreich, das sich geweigert hat, sich an der Enthauptung Irans zu beteiligen“, sollen ihr Öl entweder in den USA kaufen oder es selbst von der Straße von Hormus holen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.