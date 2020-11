US-Wahl: Eine Trump-Bilanz in 15 Tweets

1 Der 45-US-Präsident äußert seine Meinung besonders gerne über die sozialen Netzwerke. Foto: dpa/Donald J. Trump

Nicht nur auf Veranstaltungen gibt der 45. US-Präsident Donald Trump seine Meinung preis. In den sozialen Netzwerken, vor allem auf Twitter, ist der 74-Jährige aktiv. Ein Rückblick auf die Tweets von Donald Trump.

Stuttgart/Washington - US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen vier Jahren seine Meinung bevorzugt über soziale Netzwerke kommuniziert. Und das insbesondere auf der Plattform Twitter. Neben einem offiziellen Twitter-Account seines Präsidentenamtes namens @POTUS reagiert Trump vor allem über seinen privaten Twitter-Account @RealDonaldTrump auf Ereignisse in den USA und der Welt.

Sein Vorgänger Barack Obama wie auch andere Staatsoberhäupter nutzen die Plattform um einiges weniger als Trump. Inzwischen sind es rund 58 000 Tweets, die der heute 74-Jährige abgesetzt hat. Laut New York Times twitterte Trump zu Beginn seiner Amtszeit rund neun Mal am Tag. Zuletzt brachte die Bekanntgabe seiner Coronavirus-Erkrankung auf Twitter Donald Trump viel Aufmerksamkeit.

Vier Jahre Trump auf Twitter

Beim Twittern lässt der US-Präsident kaum ein Thema aus. Hier ein Rückblick auf Twitter-Äußerungen von Trump aus den letzten vier Jahren

...zum Wahlsieg 2016

Gegen die Demokratin und frühere Außenministerin Hillary Clinton gewann Donald Trump die Präsidentenwahl 2016. Nachdem es einige Demonstrationen zum Wahlergebnis gab, äußerte sich Trump über Twitter über seinen Wahlsieg und wies daraufhin, dass die Demonstranten wählen gehen konnten.

...zur Kritik an dem Einreisestopp aus vorwiegend muslimischen Ländern 2017

Am 27. Januar 2017, rund eine Woche nach der Inauguration, legte Trump fest, dass Menschen aus insgesamt sieben Ländern nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Es folgten Demonstrationen gegen die Verordnung und Kritik am Präsidenten. Dieser hatte eine klare Meinung und teilte sie auf Twitter mit.

...zu politischen Themen

Präsident Trump äußerte sich im Februar 2017 zum Konflikt mit dem Iran und sendete eine klare Botschaft über einen öffentlichen Tweet an die iranische Regierung:

...über die amerikanischen Medien 2017 und Fake News

Bereits im Februar 2017 kritisierte Trump die US-Medien, darunter die New York Times und CNN, stark. Er bezeichnete sie in einem Tweet als Fake-News-Medien:

...über einen Mauerbau an der Grenze zu Mexiko 2017

Die Lage in den USA spitzte sich im April 2017 zu. Es ging um den Haushaltsplan und um eine Mauer. Donald Trump wollte eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen. In einem Tweet begründete er seinen Plan:

...zu einem Treffen mit Angela Merkel und einem Handschlag 2017

Eine TV-Aufzeichnung des Treffens der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem US-Präsidenten Trump zeigte einen Moment, in dem es scheint, als ob der Präsident der Kanzlerin den Handschlag verwehrt. Trump äußerte sich dazu direkt auf Twitter:

...zu Nordkoreas Atomwaffenknopf 2018

Im Konflikt über Nordkoreas nukleare Waffen kommentierte Trump auf Twitter im Januar 2018, dass er einen größeren Atomwaffenknopf habe als Nordkoreas Machthaber.

...zum Gerichtsurteil zur früheren Pornodarstellerin Stormy Daniels 2018

2018 wurde das Urteil im Gerichtsprozess über eine mögliche Affäre des US-Präsidenten mit der früheren Pornodarstellerin Stormy Daniels gefällt. In einem anschließenden Tweet zum Urteil bezeichnete Trump Stormy Daniels als Pferdegesicht und Betrügerin.

...über die Oscar-Verleihung im März 2018

Weil die Einschaltquoten zur Verleihung der Oscars relativ niedrig waren, nahm Trump dies zum Anlass, das Geschehen in der gesamten Hollywood-Branche zu kommentieren. Er schrieb mit einem ironischen Hinweis auf Twitter, dass es keine Stars mehr gebe, sondern nur noch der US-Präsident ein Star sei.

...über Jeff Bezos im Januar 2019

In den sozialen Netzwerken spottet Trump über verschiedene Personen. Im Januar äußerte er sich über Jeff Bezos und die Washington Post. In dem Tweet gab Trump dem Amazon-Chef den Spitznamen Jeff Bozo.

...über die Aussage der Fußballerin Megan Rapinoe 2019

Nachdem die Kapitänin der amerikanischen Fußballnationalmannschaft 2019 gesagt hatte, sie würde im Falle eines WM-Sieges nicht ins Weiße gehen, konterte der Präsident

...2019 über seinen Konkurrenten Joe Biden

Trump sparte nicht mit verbalen Angriffen auf Joe Biden, der für die Demokraten bei der US-Wahl 2020 antritt. Er bezeichnete Biden in einem Tweet als ungeeignet, um das Amt des Präsidenten auszuführen.

...zu dem Angriff auf den Wahlkampfbus von Joe Biden 2020

Kurz vor der Wahl haben Trump-Anhänger den Wahlkampfbus des Biden-Teams in Texas mit einem gefährlichen Manöver auf einer Schnellstraße angegriffen. Das FBI ermittelt nun. Die Meinung von Trump dazu auf Twitter:

...zu seiner Infektion mit dem Coronavirus

Über Twitter gibt Trump bekannt, dass er sich mit dem Virus infiziert hat. Auch die First Lady Melania Trump wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

...über das Coronavirus

Trump verglich im Oktober 2020 auf Twitter das Coronavirus mit einer Grippe. Die Plattform reagierte und markierte den Tweet mit einem Warnhinweis.