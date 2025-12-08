US-Präsident moderiert Kennedy-Gala: Donald Trump ehrt Sylvester Stallone und Co. und stichelt gegen Gäste

Donald Trump ehrte Künstlerinnen und Künstler, die "Milliarden und Abermilliarden von Menschen gesehen" haben - und moderierte als erster US-Präsident die Verleihung der Kennedy Center Honors an Sylvester Stallone und Co. Teile des Publikums griff er dabei scharf an.
Die Preisträger hat er laut eigener Aussage "zu 98 Prozent" ausgesucht: Donald Trump (79) machte die Verleihung des Kennedy-Preises am Sonntag zur Chefsache. Er führte als Moderator durch die Gala im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D.C. - als erster US-Präsident überhaupt. Das Veranstaltungscenter ehrt jährlich Künstlerinnen und Künstler aus dem Showgeschäft für ihr Lebenswerk.