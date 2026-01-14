US-Präsident Donald Trump greift gerne zu Burgern und Cola statt zu gehobener Küche – allerdings nur auf Reisen, wie sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. verrät.
Dass Donald Trump gern Fast Food isst, ist bekannt. Vor allem auf Reisen ernährt sich der US-Präsident nach Angaben seines Gesundheitsministers außergewöhnlich ungesund. Dann greife er hauptsächlich zu Junkfood, sagte Robert F. Kennedy Jr. in einem Podcast der ultrakonservativen Influencerin Katie Miller – aus Sicherheitsgründen, aber auch, weil er den Produkten großer Unternehmen vertraue.