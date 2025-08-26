US-Präsident Trump hat zwei weitere Schiffe der US-Marine in die Karibik entsandt, angeblich um gegen Drogenkartelle vorzugehen.

US-Präsident Donald Trump hat zwei weitere Schiffe der US-Marine in die Karibik entsandt, angeblich um gegen Drogenkartelle vorzugehen. Der Lenkwaffenkreuzer „USS Erie“ sowie das atombetriebene U-Boot „USS Newport News“ sollen nächste Woche in der Region ankommen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus informierten Kreisen erfuhr. Vergangene Woche hatte Trump bereits drei Kriegsschiffe vor die Küste Venezuelas entsandt.

Trump wirft Venezuelas linksnationalistischem Machthaber Nicolás Maduro vor, das mächtige Kokain-Drogenkartell „Cártel de los Soles“ (Kartell der Sonnen) anzuführen. Vergangene Woche erhöhte der US-Präsident mit der Entsendung der drei Kriegsschiffe den Druck auf Maduro.

Medienberichten zufolge plant Washington zudem, 4000 Marineinfanteristen in die Region zu entsenden. Maduro kündigte daraufhin an, 4,5 Millionen Milizionäre zu mobilisieren.

Einsatz gegen Drogenhandel verstärkt

Caracas verstärkte zugleich den Einsatz gegen den Drogenhandel. Der venezolanische Innenminister Diosdado Cabello kündigte am Montag an, er werde 15.000 Soldaten an die Grenze zu Kolumbien schicken, von wo jährlich große Mengen Kokain exportiert werden.