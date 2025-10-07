US-Präsident bestätigt Gesuch: Sean Diddy Combs bat Donald Trump um Begnadigung

US-Präsident Donald Trump bestätigte am Montag im Weißen Haus, dass Sean "Diddy" Combs um eine Begnadigung gebeten hat. Der 55-Jährige war am Freitag zu rund vier Jahren Haft verurteilt worden.
Es war eine fast schon beiläufige Bemerkung: Als US-Präsident Donald Trump (79) am Montag im Oval Office Fragen von Reportern beantwortete, sprach er plötzlich über Sean "Diddy" Combs (55). "Viele Leute haben mich um Begnadigungen gebeten", sagte Trump laut übereinstimmenden Medienberichten. "Ich nenne ihn Puff Daddy, er hat mich ebenfalls um eine Begnadigung gebeten."