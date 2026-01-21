US-Präsident: Bei Trump muss alles versucht werden

Die Europäer müssen sich mit Freundlichkeit und Härte gegen die Politik des US-Präsidenten stemmen, kommentiert Tobias Peter.
Müssen die Europäer einfach nur auf Gavin Newsom, den demokratischen Gouverneur von Kalifornien, hören? Auf den Mann, der die europäischen Staats- und Regierungschefs mit Blick auf ihren Umgang mit US-Präsident Donald Trump verspottet hat mit den Worten: „Ich hätte einen Haufen Knieschoner mitbringen sollen für die ganzen Staatenlenker“? Müssen die Europäer nur aufstehen und Rückgrat zeigen?