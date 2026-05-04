US-Präsenz in Baden-Württemberg: Trifft der US-Teilabzug auch die Region Stuttgart?

Das Pentagon will offenbar 5000 US-Soldaten aus Bayern abziehen. Doch US-Präsident Trump will mehr. Könnten davon auch amerikanische Einheiten in und um Stuttgart betroffen sein?
Die Erklärung des Stuttgarter Hauptquartiers der US-Streitkräfte in Europa (Eucom) stellt nur Offensichtliches fest und ist wenig aussagekräftig: „Derzeit befinden sich rund 80000 US-Soldaten im europäischen Einsatzgebiet, davon etwa 36000 permanente und rotierende Kräfte in Deutschland.“ Die Zahlen schwankten, je nachdem, ob Übungen oder Truppenrotationen stattfänden. „Wir stimmen uns eng mit den Nato-Verbündeten ab, um eine angemessene kollektive Verteidigungsfähigkeit zu gewährleisten“, sagt ein Eucom-Beamter auf Anfrage. Und ist erkennbar um Schadensbegrenzung bemüht.