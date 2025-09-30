US-Plan für Kriegsende: Kanzler Merz begrüßt Trump-Friedensplan für Gaza

2 Merz sprach vor einer Tagung des Kabinetts in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz fordert die Hamas auf, dem Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs zuzustimmen. Dieser Plan sei nach Jahren des Blutvergießens "die beste Chance, die bislang jedenfalls beste Chance, auf ein Ende des Krieges", sagte Merz zu Beginn der Kabinettsklausur am Rande Berlins. Dass Israel den Plan unterstütze, sei ein bedeutender Fortschritt, nun müsse die islamistische Palästinenserorganisation zustimmen und den Weg zum Frieden freimachen.