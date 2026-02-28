Am Donnerstag wurde bereits Ex-Außenministerin Hillary Clinton in der Epstein-Affäre vor einem Kongressausschuss befragt - nun auch ihr Mann. Wie lief die Befragung von Ex-Präsident Bill Clinton?
Chappaqua - Die mehrstündige Befragung des früheren US-Präsidenten Bill Clinton zum Fall Epstein vor einem Ausschuss des US-Parlaments ist beendet. Der republikanische Vorsitzende des Kontrollausschusses, James Comer, bezeichnete die Befragung im Anschluss als "sehr produktiv". Clinton habe versucht, jede Frage zu beantworten.