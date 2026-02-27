US-Parlament: Epstein-Befragung von Hillary Clinton vor Ausschuss beendet

1 Hillary Clinton tritt nach ihrer Aussage vor einem Ausschuss des US-Kongresses im Zuge der Aufarbeitung des Epstein-Skandals vor die Presse. Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa

Mehrere Stunden lang sagt Hillary Clinton hinter verschlossenen Türen vor einem Ausschuss des US-Parlaments aus. Im Anschluss tritt sie vor die Presse.











Washington - Die Befragung der früheren US-Außenministerin Hillary Clinton vor einem Ausschuss des US-Parlaments im Zuge der politischen Aufarbeitung des Epstein-Skandals ist beendet. "Ich habe alle ihre Fragen so vollständig wie möglich beantwortet, basierend auf dem, was ich wusste", sagte Clinton im Anschluss an die mehrstündige Befragung hinter verschlossenen Türen in Chappaqua, einer Gemeinde im US-Bundessaat New York. Das, was sie wisse, habe sie bereits in ihrem schriftlich verbreiteten Eröffnungsstatement geteilt.