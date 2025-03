US-Parlament: Doch keine Haushaltsblockade in USA? Demokrat lenkt ein

1 Nach einigem Widerstand gegen einen Haushaltsentwurf der Republikaner lenkt der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, nun ein. (Archivbild) Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Kommt es in den USA zu einem «Shutdown» der Regierung oder nicht? Erst deutete einiges darauf hin, nun wieder nicht. Um den Haushalt wird wieder einmal bis zur letzten Minute gerungen.











Washington - In den USA lässt sich ein möglicher Stillstand der Regierungsgeschäfte möglicherweise doch noch in letzter Minute abwenden. Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, der zuletzt Widerstand seiner Partei gegen einen Haushaltsentwurf der Republikaner angekündigt hatte, lenkte ein und argumentierte, ein sogenannter Shutdown der Regierung würde nur US-Präsident Donald Trump in die Hände spielen.