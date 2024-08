1 Die US Open finden in diesem Jahr zwischen dem 26. August und 8. September statt. Foto: IMAGO/Cover-Images

Die US Open 2024 beginnen und Tennisfans in Deutschland können das Turnier diesmal über zwei Anbieter sowohl im TV als auch im Stream live verfolgen.











Link kopiert



Vom 26. August bis zum 8. September 2024 findet das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York statt: die US Open. Tennisfans in Deutschland können das Turnier in diesem Jahr sowohl über den Pay-TV-Sender Sky als auch den Internetsender Sportdeutschland.tv. live verfolgen.