Wegen des US-Ölembargos hat Kuba kaum noch Treibstoff: Air Canada stoppt Flüge, Air Europa muss in der Dominikanischen Republik nachtanken. Kann man die Insel noch besuchen?
Havanna - Die Ölblockade der USA gegen das sozialistische Kuba wirkt sich auf den Flugverkehr aus. Wegen Treibstoff-Knappheit stellt die kanadische Fluglinie Air Canada vorerst ihre Flüge nach Kuba ein, wie das Unternehmen mitteilte. In den kommenden Tagen sollen nur noch leere Maschinen von Air Canada zur Karibikinsel fliegen, um rund 3.000 Kunden gemäß dem regulären Flugplan aus dem Land zu bringen.