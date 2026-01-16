US-Notenbank: Trump schürt Zweifel an Hassett als nächstem Fed-Chef

Trump-Wirtschaftsberater Kevin Hassett galt als wahrscheinlicher Kandidat für den Vorsitz der US-Notenbank. Jetzt sorgt Trump für Zweifel an der Besetzung. Das hat auch Folgen für den Dollar-Kurs.
Washington - US-Präsident Donald Trump hat für neue Unsicherheit im Rennen um den Chefposten bei der Notenbank Federal Reserve gesorgt. Er wolle seinen Wirtschaftsberater Kevin Hassett eigentlich in dessen aktuellem Job behalten, sagte Trump bei einem Auftritt in Washington. Die Aussicht, Hassett zu verlieren, bereite ihm "ernsthafte Sorge".