US-Notenbank: Das ist los bei der Fed - Senkt sie heute den Leitzins?

Seit Dezember 2024 blieb der Leitzins in den USA stabil auf hohem Niveau. Der schwächelnde US-Arbeitsmarkt - und Präsident Trump - bringen die Fed nun aber unter Zugzwang.
Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve steht bei ihrem Zinsentscheid am heutigen Mittwoch vor einem heiklen Unterfangen. Senkt sie - wie von einer breiten Mehrheit von Analysten erwartet - den Leitzins, um eine Antwort auf den schwächelnden Arbeitsmarkt zu finden? Oder bleibt sie doch aus Sorge vor einer stärkeren Inflation bei der bisherigen Spanne?