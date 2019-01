US-Model Ashley Graham "Habt einfach Sex! Habt die ganze Zeit Sex"

Von (ili/spot) 11. Januar 2019 - 07:57 Uhr

Model Ashley Graham führt eine glückliche Ehe Foto: Victor Malafronte/starmaxinc.com/ImageCollect

US-Model Ashley Graham lebt schon lange in einer glücklichen Ehe. Was ihr Beziehungsgeheimnis ist, hat sie jetzt verraten.

Kurvenmodel Ashley Graham (31) ist seit 2010 mit Justin Ervin verheiratet - und das nach wie vor glücklich, wie sie nun in einem Interview mit dem Magazin "Elle" bestätigt hat. Ihr Beziehungsgeheimnis hat sie dabei auch verraten: "Habt einfach Sex! Habt die ganze Zeit Sex. Selbst wenn euch nicht danach ist, habt einfach Sex", so ihr simpler Rat. Das verbessere die Stimmung und halte die Liebe frisch.

So einfach das auch klingen mag, Graham und Ervin haben damit tatsächlich bis nach der Hochzeit gewartet, wie sie schon in ihrer Autobiografie "A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like" (2018) geschrieben hatte. Das spätere Liebespaar hatte sich in der Kirche kennengelernt, als Graham 21 Jahre alt war. Damals hatte sie laut eigenen Angaben schon "mit der Hälfte von New York City geschlafen". Daher wollten es die beiden langsam angehen lassen. Graham und Ervin hatten sich demnach zuerst darauf konzentriert, eine "Freundschaft und Vertrauen" aufzubauen - und das offenbar auch nicht bereut.