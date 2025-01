US-Milliardär und AfD-Chefin auf Plattform X: Der Talk von Elon Musk und Alice Weidel – und was daran gefährlich ist

ZDF-Politbarometer AfD legt zwei Prozentpunkte zu, Grüne vor SPD – Merz und Habeck in K-Frage gleichauf

Was wäre, wenn am nächsten Sonntag Wahl wäre? Die Union führt die Umfragen vor der Bundestagswahl weiter an. Bei der Frage nach dem „besten“ Kanzler, hat ein Kandidat zugelegt.