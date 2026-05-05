Eine Hiobsbotschaft nennt der Bürgermeister von Vilseck den von der US-Regierung angeordneten Teilabzug von Truppen. Sollte es die Kleinstadt in der Oberpfalz treffen, wären die Auswirkungen enorm.
Vilseck - Wer die Region rund um den Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern besucht, betritt ein wenig eine eigene Welt: Hier sind oberpfälzische und amerikanische Lebensart, Kultur, Sprache miteinander verwachsen. Umso mehr beunruhigt die Nachricht von einem möglichen Truppenabzug aus der Kleinstadt Vilseck die Menschen - und auch den neuen Bürgermeister Thorsten Grädler. Sollten tatsächlich mehrere tausend Soldaten abgezogen werden, würde das "dramatische Auswirkungen" haben, sagt der Kommunalpolitiker.