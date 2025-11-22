US-Militär: Trump rudert nach Drohungen gegen Kongressmitglieder zurück

Der US-Präsident erregt sich über ein Video der Demokraten. Er spricht von «aufständischem Verhalten», das mit dem Tod bestraft werden könne. Jetzt versucht er, seine Worte zu relativieren.
Washington - Nach harscher Kritik hat US-Präsident Donald Trump sich bemüht, seine Drohungen gegen demokratische Kongressmitglieder zu relativieren. "Ich drohe ihnen nicht mit dem Tod, aber ich glaube, sie stecken in ernsthaften Schwierigkeiten. Früher bedeutete das den Tod", sagte er in einem Gespräch mit Fox News Radio. Aus seiner Sicht hätten die Parlamentarier das Gesetz gebrochen, indem sie Angehörige des US-Militärs dazu aufgefordert hätten, Befehle des US-Präsidenten zu verweigern.