US-Militär in Stuttgart: Was der Shutdown der US-Regierung für die US-Stützpunkte in Stuttgart bedeutet

In den USA ist es zur Teilschließung der Regierung gekommen. Der Stillstand könnte ernsthafte Folgen für die US-Basen haben. Sind deutsche Angestellte auch betroffen?
An den Toren der Panzerkaserne in Böblingen und des Hauptquartiers der US-Streitkräfte in Europa (Eucom) in Stuttgart-Vaihingen ist am Mittwochmorgen äußerlich nichts erkennbar vom neuen erbitterten Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern im Kongress. „Business as usual“, alles wie immer, beim Sicherheitscheck an der US-Kaserne, wie eine US-Zivilangestellte berichtet.