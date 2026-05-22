Zwischen Washington und Berlin gab es zuletzt Misstöne, es folgte die Ankündigung einer Reduzierung der US-Truppenstärke in Deutschland. Richtung Polen platziert Trump jetzt eine andere Botschaft.
Washington - In Deutschland ein paar Tausend US-Soldaten weniger, in Polen nun überraschend ein paar Tausend mehr: Steckt hinter Präsident Donald Trumps jüngsten Ankündigungen zur Truppenstärke in Europa eine militärische Strategie? Oder geht es Trump eher darum, Loyalität zu belohnen und Kritik abzustrafen? Die bekannten Fakten stellen sich einstweilen so dar: