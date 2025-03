US-Medien berichten: Jennifer Anistons Ex-Mann Justin Theroux soll wieder geheiratet haben

Das Schauspielerpaar Justin Theroux (53) und Nicole Brydon Bloom (30) hat offenbar den Bund der Ehe geschlossen. Das bestätigte eine Quelle gegenüber "People". Zuvor hatte "TMZ" Fotos veröffentlicht, die die beiden in eleganter Kleidung tanzend und einander umarmend am Strand zeigen.

Hochzeitsshooting am Strand von Mexiko?

Theroux trägt auf den Bildern einen klassischen Smoking mit cremefarbenem Jackett, schwarzer Hose und schwarzer Fliege, während Bloom ein fließendes weißes Kleid mit offenem Rücken trägt. Dem US-Portal zufolge entstanden die Aufnahmen bei einem Hochzeitsshooting in Tulum, Mexiko.

Lesen Sie auch

Der 53-jährige "Beetlejuice Beetlejuice" -Schauspieler und die 30-jährige "Gilded Age" -Darstellerin lösten im Februar 2023 erste Liebesgerüchte aus, als sie gemeinsam bei einem Netflix-Event gesichtet wurden. Monate später, im August 2023, wurden sie dann bei einem romantischen Date beim Küssen fotografiert. Bei der Oscarverleihung im März 2024 feierten sie ihr offizielles Pärchendebüt. Im August 2024 gab es dann Berichte über eine Verlobung. Laut "People" hatte Theroux ihr in Italien einen Heiratsantrag gemacht.

Erste Ehe mit Jennifer Aniston

Die beiden Stars halten ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Im Mai 2023 erklärte er in einem Interview mit "Esquire": "Ich möchte, dass alle meine Beziehungen innerhalb der vier Wände des Raumes stattfinden, in dem wir uns gerade befinden. Nachdem ich eine Beziehung in der Öffentlichkeit hatte, macht es viel mehr Spaß, keine Beziehung mehr in der Öffentlichkeit zu haben." Justin Theroux war von 2015 bis 2018 mit "Friends"-Star Jennifer Aniston(56) verheiratet. Sie hatten sich 2011 bei Dreharbeiten kennengelernt.