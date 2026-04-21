US-Luftwaffe: US-Militär verlängert Einsatz von betagtem Kampfjet A-10

Rund 50 Jahre alt und immer noch im Dienst: Das US-Kampfflugzeug A-10 bleibt trotz Ausmusterungsplänen im Einsatz. Die US-Luftwaffe setzte den seit Jahrzehnten bewährten Jet zuletzt auch im Iran ein.
Washington - Die US-Luftwaffe verlängert die Nutzungsdauer eines älteren Kampfflugzeuges, das zuletzt auch im Iran-Krieg eingesetzt wurde. Der Kampfjet vom Typ A-10, ebenfalls bekannt als "Warthog" (Warzenschwein), soll noch bis 2030 im Dienst bleiben, teilte US-Luftwaffenminister Troy Meink auf X mit. Damit solle die militärische Schlagkraft der USA erhalten bleiben, während die Rüstungsindustrie daran arbeite, die Produktion von Kampfflugzeugen zu steigern.