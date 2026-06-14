US-Kongresswahlen 2026: Trumps Wettlauf um maßgeschneiderte Wahlkreise

Obwohl US-Präsident Donald Trump an den Wahlkreisen basteln lässt, hat der Demokrat Hakeem Jeffries gute Chancen, der erste schwarze Speaker im Kongress zu werden.

Hakeem Jeffries hat in seiner eigenen Partei früh gelernt, dass Politik in Amerika ein schmutziges Geschäft ist. Als er vor 20 Jahren in Brooklyn bei den Primaries der Demokraten den Platzhirsch Roger Green herausforderte, mobilisierte dieser seine Freunde im Bundesparlament von New York. Kurzerhand schnitten diese seinen Wahlkreis neu zu, und zwar genau so, dass Jeffries' Wohnung plötzlich außerhalb lag. „Das war ein eiskalter Schachzug”, kommentiert der politisch Mattgesetzte in dem Dokumentarfilm „Gerrymandering” (2010) das Vorgehen Greens. Jeffries weiß also, was US-Präsident Donald Trump derzeit vorhat.

Gerrymandering ist fast so alt wie die Vereinigten Staaten. Der Begriff geht zurück auf einen Gouverneur von Massachusetts namens Elbridge Gerry. Dieser unterzeichnete 1812 ein Gesetz, das Wahlkreise zu seinen Gunsten zuschnitt. Auf der Karte sahen sie ein wenig wie Salamander aus. Die „Boston Gazette” verband das Tier mit dem Nachnamen des Gouverneurs zu einem einprägsamen Begriff für das parteiische Vorgehen.

Diesmal soll das „Gerrymandering“ nicht den Sieg kosten

Jeffries schaffte es 2012 auf anderem Weg in den Kongress, wo er schnell zu einem engen Vertrauten von Speakerin Nancy Pelosi aufstieg. Zehn Jahre später half die mächtige Demokratin dem afroamerikanischen Politiker, an die Spitze der Fraktion im Repräsentantenhaus zu rücken. Im November 2026 will er als erster Schwarzer im dritthöchsten Amt des Staates Geschichte schreiben.

Diesmal ist er gewappnet. Hakeem Jeffries will nicht noch einmal durch Gerrymandering um den Sieg gebracht werden. Doch sein Gegner ist mächtiger und skrupelloser. Angesichts eines drohenden Debakels bei den Zwischenwahlen im November versucht Donald Trump, die republikanische Macht im Repräsentantenhaus gegen eine Mehrheit der Amerikaner in den Umfragen mit Hilfe von Gerrymandering zu sichern.

Texas gab den Startschuss für einen beispiellosen Wettlauf

Weil Trump mit dem Wahlvolk nicht zufrieden ist, sucht er sich ein neues. Auf sein Drängen hin fiel im Sommer 2025 im republikanisch regierten Texas der Startschuss für einen beispiellosen Wettlauf, die Kongressdistrikte vor diesen Midterms neu zu ziehen. Das Parlament in Austin zeichnete die Karte so um, dass die Republikaner fünf zusätzliche sichere Sitze im Kongress gewannen.

Ungewöhnlich war nicht nur das Ausmaß, sondern auch der Zeitpunkt. Üblicherweise werden Wahlkreise nur einmal pro Jahrzehnt neu zugeschnitten, im Anschluss an die Volkszählung. Danach gleichen die Bundesstaaten alle Wahlbezirke aus, sodass diese ungefähr gleich viele Einwohner haben. Texas brach mit dieser Praxis mitten in der Dekade.

In 36 Wahlkreisen ist das Wahlergebnis noch offen

Wirklich umkämpft sind im Kongress ohnehin nur noch wenige Sitze. Von den 435 Wahlkreisen gelten nur 36 als „Swing Districts”, in denen das Ergebnis offen ist. Die Abgeordneten beider Parteien suchen sich ihre Wähler aus, statt umgekehrt. Politologen warnen vor einer Aushöhlung der Demokratie. Wer in einem sicheren Wahlkreis sitzt, muss nur die eigene Basis bedienen, nicht die Mitte. Das vergrößert die Polarisierung im Kongress.

Jeffries erinnerte sich an seine Lektion aus Brooklyn. Mit Prinzipien allein lassen sich keine Mehrheiten gewinnen. Schon gar nicht in einem Kongress, in dem zurzeit nicht einmal eine Handvoll Abgeordneter über die Macht entscheidet. Jeffries stachelte die Demokraten in Kalifornien an, das Gerrymandering in Texas zu kontern. Die Parteistrategen vor Ort sahen, dass sie fünf zusätzliche Sitze herausschlagen konnten. Gouverneur Gavin Newsom umging die eigentlich zuständige unabhängige Wahlkommission mit einem Referendum über die neu gezeichnete Karte. Die Kalifornier stimmten zu. Jeffries' Plan ging auf.

Richter intervenieren zugunsten Trumps

Trump erhöhte den Druck. In Indiana versuchte er, die Republikaner zu Neuzuschnitten zu drängen. Jeffries konterte mit einer Drohung aus Illinois. Der demokratische Gouverneur J.B. Pritzker stellte zwei zusätzliche demokratische Sitze in Aussicht. Im Dezember zog Indiana zurück, Illinois ebenso. In Missouri und North Carolina kamen die Republikaner mit je einem zusätzlichen Sitz durch. Die Demokraten in Virginia hielten dagegen. Auf Drängen von Jeffries starteten sie ein Referendum, das vier weitere Sitze für die Demokraten versprach.

Der Minderheitsführer rechnete im Kopf mit und gab sich gelassen. Womit er nicht gerechnet hatte, waren das oberste Gericht von Virginia und der Supreme Court in Washington, die zugunsten Trumps intervenierten. In Richmond kassierten die Richter Anfang Mai die per Volksabstimmung beschlossenen neuen Wahlkreise. Damit schrumpfte der demokratische Zugewinn von zehn auf sechs Sitze. Ein herber Rückschlag.

Sehr viel dramatischer fiel die Entscheidung des obersten Gerichts der USA aus, das eine besondere Form des Gerrymandering wieder erlaubte: Zuschnitt der Wahlkreise entlang von Rassengrenzen. Diese Praxis war vor dem Beschluss des „Voting Rights Act” (VRA) von 1965 vor allem im Süden üblich. Sie schloss Schwarze von der Macht aus, weil Wahlkreise so gestaltet waren, dass Weiße immer eine sichere Mehrheit hatten.

Das wichtige Gesetz zum Ende der Rassentrennung sorgte dafür, dass auch Schwarze im Süden Abgeordnete in den Kongress schicken konnten. James Clyburn aus South Carolina stieg in der letzten Mehrheitsfraktion der Demokraten zur „Whip” genannten Nummer drei auf. Ein Wegbereiter von Jeffries, der den Erhalt seines Wahlbezirks ein paar moderaten Konservativen verdankt, die Trump nicht folgen wollten.

Andere Südstaaten folgen dem Drängen Trumps. In Louisiana, Tennessee und Mississippi eliminieren die Republikaner mehrheitlich schwarze Wahlbezirke vor den Midterms. In Alabama schritt ein Gericht wegen allzu offenkundiger Diskriminierung ein.

„Zerstörung“ des Voting Rights Act

Die konservative Mehrheit am Supreme Court hatte im Grundsatzurteil „Louisiana v. Callais” argumentiert, das Hauptziel des Voting Rights Act sei längst erreicht. Wer rassistische Diskriminierung mit Wahlbezirken bekämpfe, in denen „Rasse” ein Kriterium sei, betreibe selbst Rassismus. Künftig müssen Kläger beim Gerrymandering eine ausdrückliche rassistische Absicht nachweisen, statt nur die Wirkung zu dokumentieren. Eine fast unerreichbar hohe Hürde.

Die liberale Richterin Elena Kagan sprach in ihrem Minderheitenvotum von der „Zerstörung des Voting Rights Act”. Den ersten Anlauf zur Aushöhlung hatte der Supreme Court bereits 2013 unternommen. Im Fall „Shelby County” schafften die konservativen Richter die Pflicht ab, Wahlkreise vom Justizministerium genehmigen zu lassen.

„Die Strategie der Republikaner heißt, betrügen, um zu gewinnen”, sagt Jeffries. Der Congressional Black Caucus (CBC), in dem die schwarzen Gesetzgeber organisiert sind, könnte bis zu 19 seiner zurzeit 58 Mitglieder verlieren. Darunter schwarze Ikonen wie Clyburn oder Bennie Thompson aus Mississippi, der bei der Aufarbeitung des 6. Januar eine Schlüsselrolle spielte.

Hoffen auf niedrige Zustimmungswerte für Trump

Jeffries kann das Schrumpfen des CBC im Süden durch rassistisch motiviertes Gerrymandering kaum verhindern. „Sie werden mit teuflischer Intensität vorgehen”, sagt er über die Republikaner. „Wir müssen das nicht nur ausgleichen, wir müssen es mit gerechter Intensität übertreffen.” Experten wie der Harvard-Professor Benjamin Schneer halten ein Szenario für möglich, in dem Trump und seine Gefolgsleute in den Bundesstaaten durch „Dummymandering” ihre Hand überreizen. Wer zu viele Wahlkreise zu knapp für die eigene Partei zuschneidet, riskiert, bei einer politischen Welle gleich reihenweise Sitze zu verlieren. „Wenn die Stimmung künftig kippt, könnten sie komplett ausradiert werden”, warnt Schneer in der „Harvard Gazette” vor einem Bumerang-Effekt.

Amy Walter vom Cook Report, der detailliert die Entwicklungen in den 435 Wahlkreisen verfolgt, verglich die neuen republikanischen Distrikte mit Sandsäcken gegen einen drohenden Hurrikan an der Küste. „Die Säcke mögen den Schaden begrenzen, aber sie können die Flut nicht aufhalten.”

Das hofft auch Jeffries, der auf die historisch niedrige Zustimmungswerte für Trump setzt. Behält er recht, hat der nächste Kongress womöglich weniger schwarze Abgeordnete, aber den ersten schwarzen Speaker.